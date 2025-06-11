Суд утвердил приговор жительнице Ейска за махинации с вычетом по НДС на 150 млн рублей

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции не нашел оснований для отмены приговора и апелляционного определения в отношении Надежды Завгородневой, признанной виновной в хищении бюджетных средств и покушении на мошенничество в особо крупном размере. Суд подтвердил правомерность квалификации действий осужденной по ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, поддержанной судами двух инстанций, руководитель ейской компании через сеть подконтрольных организаций организовала схему незаконного возмещения НДС. Используя фиктивные сделки с сельхозпродукцией и не уплачивающими налог поставщиками, фигурантка Завгороднева получила из бюджета около 150 млн руб. и намеревалась дополнительно завладеть еще 87 млн руб., выяснили следователи. Суд установил, что подконтрольные структуры действовали из офиса ООО «Агроком» в Ейске, с которого координировалась работа более 20 фирм, осуществлявших расчеты через общую IT-инфраструктуру.

Суд первой инстанции назначил наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Апелляционная жалоба защиты была оставлена без удовлетворения. Кассация согласилась с выводами нижестоящих судов, указав на системный характер преступной деятельности, а доводы адвоката признала необоснованными.

Вячеслав Рыжков