Ставропольский край легализует 160 гостевых домов до сентября

Ставропольский край стал одним из 18 регионов России, где с сентября 2025 года по декабрь 2027-го будет проходить эксперимент по легализации гостевых домов. В регионе их официально насчитывается 160, сообщили в пресс-службе краевого парламента.

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Частные объекты размещения должны войти в специальный реестр.

Спикер краевого парламента назвал участие в эксперименте важным шагом для развития туристической отрасли. Он подчеркнул, что инициатива позволит добросовестному бизнесу выйти из тени.

«Сейчас большая часть частного жилья для отдыха находится в серой зоне, что негативно влияет на качество и уровень безопасности услуг»,— отметил председатель Думы Ставрополья.

Николай Великдань добавил, что теперь этот вопрос будет решаться в правовом поле. «Мы ожидаем увеличение поступления налогов в краевую казну», — сказал он.

Согласно закону, подписанному президентом Владимиром Путиным, гостевой дом — это индивидуальный жилой дом или его часть, комнаты которого используются для предоставления соответствующих услуг. Для продолжения приема гостей объект должен быть включен в единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей, получив уникальный номер.

В эксперименте также участвуют республики Алтай, Дагестан и Крым, Алтайский, Краснодарский и Приморский края, Архангельская, Владимирская, Ивановская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Ленинградская, Ростовская и Херсонская области, Севастополь и федеральная территория Сириус.

Николай Аксенов