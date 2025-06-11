Захарова: Москва ответит на притеснение Берлином главы офиса «России сегодня»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ближайшее время Россия ответит на давление Германии в отношении главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в ФРГ Сергея Феоктистова. Накануне полиция Берлина изъяла у него и членов семьи паспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Пресс-служба МИД России Мария Захарова

Фото: Пресс-служба МИД России

«Официальный Берлин обязан объясниться, за что их вот так преследуют,— сказала Мария Захарова на брифинге (запись опубликована на странице МИД во «ВКонтакте»). — Налицо стремление буквально затравить человека и его семью, послать предельно ясный сигнал другим корреспондентам».

Представитель МИД также назвала действия полиции Берлина «актом пещерной русофобии и политической цензуры». Внешнеполитическое ведомство, по ее словам, прорабатывает ответные меры и объявит их в ближайшее время. Мария Захарова добавила, что на инцидент обязаны отреагировать в том числе гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле, Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро.

Господин Феоктистов после прихода к нему домой сотрудников полиции заявил, что правоохранители объяснили свои действия профилактикой нарушений. Полицейские полагают, что представитель российских СМИ может вместе с семьей скрыться и «не выполнить предписания покинуть Германию до 19 августа».