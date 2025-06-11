Поезд «Аврора» установил рекорд по числу пассажирских мест

Двухэтажный скоростной поезд «Аврора» установил рекорд по количеству пассажирских мест. В 13:50 мск он отправился с Ленинградского вокзала Москвы в Санкт-Петербург. «Аврору» внесут в «Книгу рекордов России» в категории «Регулярный поезд с самым большим количеством пассажирских мест».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Пресс-служба РЖД сообщила ТАСС, что в состав поезда №744 вошло 18 вагонов. В нем 1515 мест, на которых разместились 1507 пассажиров. В стандартном поезде «Аврора», который ежедневно курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом, 15 вагонов и около 1,2 тыс. пассажирских мест.

В первый рейс «Аврора» отправилась 19 декабря 2024 года. Поезд курсирует между городами дважды в день по «зеркальному» расписанию — в 6:00 и 13:50. Поездка длится 5 часов 30 минут.