Мясокомбинат Сочи объяснил появление следов свинины в «Мусульманской» колбасе

Пресс-служба АО «Сочинский мясокомбинат» заявила, что продукция, в которой ранее была выявлена ДНК свинины, не относится к категории халяль. Название «Мусульманская» используется исключительно в маркетинговых целях и не является гарантией соответствия продукции стандартам халяль, подчеркнули в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Производитель заверяет, что в состав колбасы входят исключительно ингредиенты, указанные на упаковке, а наличие фрагментов ДНК свинины может быть связано с остаточными следами на технологическом оборудовании или нарушением условий товарного соседства при хранении продукции. В компании отметили, что в России отсутствует ГОСТ, регламентирующий допустимый уровень содержания ДНК свинины, а само выявление носит качественный характер и может быть обусловлено присутствием следовых количеств вещества.

В компании выразили сомнение в версии Россельхознадзора о снижении себестоимости продукции за счет использования незаявленного сырья. По словам представителей предприятия, мясо птицы, используемое в колбасе «Мусульманская», само по себе дешевле свинины, а учет сырья и готовой продукции ведется через систему «Меркурий».

Кроме того, мясокомбинат прокомментировал ранее опубликованную информацию Россельхознадзора об обнаружении микробной трансглутаминазы в молочных сосисках. По данным предприятия, рецептура продукции содержит только разрешенные ингредиенты. Компания усилила входной контроль всех компонентов, в том числе комплексные добавки, и направила образцы для проведения независимой экспертизы. Согласно полученным 6 июня результатам, следов трансглутаминазы в продукции обнаружено не было.

АО «Сочинский мясокомбинат» сообщило, что в связи с введенным Россельхознадзором режимом усиленного контроля сейчас проводится проверка предприятия. В рамках этой проверки специалисты изучают документацию, отбирают образцы продукции и осматривают производственные мощности. Проверка завершается 11 июня 2025 года.

Мария Удовик