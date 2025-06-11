В Самаре выставили работы ученика Петрова-Водкина и участника художественного подполья

Выставка «От местечка до Северной столицы» открылась в Самарском областном художественном музее. Экспозиция включает работы ученика Кузьмы Петрова-Водкина и участника художественного подполья в годы блокады Ленинграда Анатолия Каплана (1902–1980). Об этом сообщают представители учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«В экспозиции представлены литографии, живописные и графические работы, а также редкие образцы керамики мастера»,— говорится в сообщении.

Анатолий Каплан является уроженцем местечка Рогачев Могилевской губернии. Родной город стал героем литографических серий, рисунков и гравюр художника.

Творчество Анатолия Каплана тесно связано с еврейской культурой. Его произведения созданы по мотивам творчества Шолом-Алейхема и Менделе Мойхер-Сфорима. Работы Анатолия Каплана хранятся в коллекциях Русского музея, ГМИИ имени Пушкина и зарубежных музеев.

Георгий Портнов