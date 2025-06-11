Власти Башкирии покупают наградные комплекты за 3 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление» на аукционе 20 июня выберет поставщика 18 видов наградных комплектов, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 3,5 млн руб., он будет оплачен из бюджета республики.

Среди наград — серебряные ордена «За заслуги перед Республикой Башкортостан», «Салавата Юлаева», «Дружбы народов», «Григория Аксакова», «Генерала Шаймуратова» и так далее.

Награды необходимо поставлять партиями до конца года.

В январе 2024 года «Хозяйственное управление» заключило контракт на поставку наградных комплектов стоимостью 1 млн руб. с ООО «Петербургский геральдический завод».

Майя Иванова