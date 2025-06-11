Налог на неиспользуемые сельхозугодья в регионе поднимут в пять раз

В Ярославской области владельцы сельскохозяйственных земель, которые не используются по назначению, будут платить налог по ставке 1,5%. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. Сейчас максимальная ставка для сельхозземель составляет 0,3% от кадастровой стоимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Специалисты министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка проверили более 5 тыс. участков, из которых почти 2,5 тыс. не обрабатывались более трех лет. Все нарушения зафиксированы, документы готовы для передачи в налоговую инспекцию.

«Все земли необходимо должным образом использовать для развития сельского хозяйства в регионе. Если владельцы не готовы это делать, то к ним будут применены соответствующие меры, в том числе повышенный налог. Для некоторых собственников сумма налога будет пересмотрена только за прошлый год, а для кого-то за последние три»,— написал Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что неоформленные в собственность земли будут изъяты и переданы муниципалитетам для последующих торгов.

Антон Голицын