Налог на неиспользуемые сельхозугодья в регионе поднимут в пять раз
В Ярославской области владельцы сельскохозяйственных земель, которые не используются по назначению, будут платить налог по ставке 1,5%. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. Сейчас максимальная ставка для сельхозземель составляет 0,3% от кадастровой стоимости.
Фото: Правительство Ярославской области
Специалисты министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка проверили более 5 тыс. участков, из которых почти 2,5 тыс. не обрабатывались более трех лет. Все нарушения зафиксированы, документы готовы для передачи в налоговую инспекцию.
«Все земли необходимо должным образом использовать для развития сельского хозяйства в регионе. Если владельцы не готовы это делать, то к ним будут применены соответствующие меры, в том числе повышенный налог. Для некоторых собственников сумма налога будет пересмотрена только за прошлый год, а для кого-то за последние три»,— написал Михаил Евраев в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что неоформленные в собственность земли будут изъяты и переданы муниципалитетам для последующих торгов.