Россияне готовы тратить больше на отдых в Сочи на июньские праздники

В июньские праздники спрос на отдых в Сочи значительно вырос: по данным сервиса путешествий Туту, которые есть в распоряжении «Ъ-Сочи», курорт вошел в топ-3 самых популярных направлений среди россиян. Аналитики отмечают, что Сочи занял третье место по числу бронирований на длинные выходные, уступив только Москве и Санкт-Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

На долю Сочи приходится 5% всех поездок на День России. Средняя стоимость авиаперелета в этот курортный город в праздничные дни составляет 23 тыс. руб., что на 32% выше, чем в предпраздничную неделю. Аналитики связывают это с ростом интереса к отдыху на побережье и высоким туристическим сезоном. Поезда до Адлера обходятся в среднем в 7 тыс. руб. на одного пассажира.

Анализ поездок по России показал, что свыше половины россиян выбрали для отдыха на День России столичные города: 38% поездок приходится на Москву, 18% — на Санкт-Петербург. Туристы чаще всего предпочитают железнодорожный транспорт: 30% путешествий в Москву и 13% в Санкт-Петербург совершаются по железной дороге. В среднем билет на поезд в оба города стоит около 5 тыс. руб., а средний чек заказа достигает 9 тыс. руб., что свидетельствует о поездках парами или группами.

На других направлениях спрос распределился следующим образом: Краснодар и Ростов-на-Дону поделили по 4% поездок.

В праздничные дни авиаперелеты в Москву и Санкт-Петербург обойдутся в среднем в 16 тыс. руб., в Калининград — 18 тыс. руб., в Минеральные Воды — 22 тыс. руб. Особенно заметно подорожали перелеты в Минск и Нижний Новгород — рост цен составил до 43% относительно предпраздничной недели. За ними следуют Екатеринбург (+35%), а также Санкт-Петербург и Сочи (по 32%).

В сегменте гостиничного размещения наибольший рост цен зафиксирован в Калининграде (50%) и Ярославле (45%). В Сочи, по данным Туту, цены на жилье выросли на 18% по сравнению с прошлой неделей. Эксперты отмечают, что в популярных направлениях спрос сохраняется высоким, несмотря на удорожание размещения.

Мария Удовик