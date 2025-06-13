VK Fest, «Друг мой» и «Материалистка»

В Челябинске на предстоящей неделе впервые пройдет фестиваль VK Fest, на который приедут известные артисты и блогеры. На концертных площадках выступят музыканты Николай Гринько, Мурат Нигматуллин, состоится симфоническое рок-шоу с песнями Rammstein и выступления с классической музыкой. В театрах покажут балет «Война и мир», спектакли «Друг мой» и «Солнечная линия», а в кинотеатрах — новые фильмы «Магия четырех стихий», «Материалистка» и «Лига теней»

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Фестивали

В Челябинске 14 июня впервые пройдет VK Fest. Площадку организуют на набережной возле Торгового центра. Ведущим мероприятия будет Дима Масленников. На сцене выступят такие артисты, как «Баста», Ольга Бузова, Mary Gu, Юлия Савичева, группы «Три дня дождя», «Комната Культуры» и «Триагрутика». Кроме того, для гостей фестиваля проведут автограф-сессию известные блогеры Юля Гаврилина, Никита Сударь, Аня Pokrov, Егор Шкред, Аслан Шукаш, Милана Хаметова и Вадим Спириденков. В Торговом центре также организуют «VK Лекторий», а на территории возле ТЦ— фудкорты и развлекательные зоны с мастер-классами. Мероприятие пройдет с 15:00 до 23:00. Стоимость билета от 900 до 13,1 тыс. руб. 0+

Концерты

В зале камерной и органной музыки «Родина» 14 июня состоится концерт «Арфа при свечах». В программу войдут классические произведения Доменико Скарлатти, Жана-Батиста Люлли, Иоганна Себастьяна Баха, Франсуа Буальдье и других композиторов. Концерт пройдет в сопровождении светодиодных свечей. Стоимость билета от 900 до 1,5 тыс. руб. 6+

В «The Бочка» 16 июня пройдет выступление музыканта Николая Гринько. Артист называет Челябинск одним из любимых городов в России. Николай Гринько исполняет авторские песни под аккомпанемент гитары. Среди известных композиций — «Наши на Луне», «Сурикаты», «Серега, вынеси елку». Стоимость билета 1,2 тыс. руб. 6+

В Drunke Pub 19 июня пройдет симфоническое рок-шоу, посвященное творчеству известную немецкой группы Rammstein. Гостей ждут новые аранжировки популярных песен, световое шоу и театрализованные представления. Стоимость билета от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. руб. 18+

В зале камерной и органной музыки «Родина» 19 июня состоится летний гала-концерт. На сцене выступят струнный квартет, квинтет деревянных духовых инструментов и брасс-квинтет медных духовых. В программу выступления войдут 13 классических композиций, в том числе авторства Иоганна Себастьяна Баха, Джузеппе Верди, Вольфганга Амадея Моцарта, Лероя Андерсона и других. Стоимость билета от 400 до 800 руб. 6+

В Attimo 19 июня пройдет концерт артиста Мурата Нигматуллина «По любви». Музыкант исполняет авторские песни под гитару. Стоимость билета от 1,6 тыс. до 3,5 тыс. руб. 6+

Спектакли

В Молодежном театре 14 июня пройдет спектакль «Друг мой». Два друга отправляются ночью стрелять сигареты. На холодной и темной улице им встречаются странные люди, разговоры с которыми в итоге превращаются в диалог с самим собой. Внезапно товарищи находят отклик собственной боли в чужаках и других одиночках, бродящих этой ночью на улице. Стоимость билета от 400 до 500 руб. 18+

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В театре оперы и балета имени Михаила Глинки 14 и 15 июня покажут балет «Война и мир». Его представят артисты Марийского государственного академического театра оперы и балета имени Эрика Сапаева в рамках 16-го международного фестиваля балета «В честь Екатерины Максимовой». На сцене развернутся сюжеты самых важных моментов из жизни героев одноименного классического произведения Льва Толстого и военные сцены. Стоимость билета от 800 до 3,5 тыс. руб. 12+

В «mini театре» 15 июня покажут спектакль «Солнечная линия». Он рассказывает историю супругов, которые прожили вместе семь лет. Внезапно они начинают сомневаться в том, насколько хорошо знают друг друга. Постепенно тихий ужин перерастает в ссору, танцы и попытку найти любовь к себе и человеку напротив. Стоимость билета от 800 до 900 руб. 18+

В театре оперы и балета имени Михаила Глинки 17 и 18 июня также представят одноактные балеты «598 тактов», «Озорные частушки» и «Блестящий дивертисмент». На сцену выйдут артисты Санкт-Петербургского государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона в рамках 16-го международного фестиваля балета «В честь Екатерины Максимовой». Зрители смогут увидеть необычную хореографию и новые возможности классического балета. Стоимость билета от 300 до 6 тыс. руб. 16+

Кино

В челябинских кинотеатрах 19 июня выйдет в прокат фильм «Магия четырех стихий». Юная девочка Ива получает в наследство от бабушки дом в заколдованном лесу и магический дар. Теперь она должна стать хранительницей стихии огня. Вместе со своим помощником огненным лисом она отправляется на поиски чародеек, управляющих водой, землей и воздухом, чтобы объединить силы. Главную роль сыграла Ава Петш. 6+

В кинотеатрах Челябинска с 19 июня также появится фильм «Материалистка». Жанр: мелодрама и комедия. Профессиональный брачный агент Люси убеждена, что знает о любви все, однако сама считает, что ей не нужно выходить замуж. Внезапно за ней начинает ухаживать миллионер Рэнди, но в этот же момент в ее жизни вновь появляется бывший Джон. Теперь Люси понимает, что настоящая любовь не поддается четким формулам и расчетам. Главные роли сыграли Дакота Джонсон, Крис Эванс и Педро Паскаль. 18+

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Актер Омар Си

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В челябинских кинотеатрах с 19 июня можно будет посмотреть новый фильм «Лига теней». Жанр: боевик, триллер и драма. Главные герои Кира и Дэвид когда-то были лидерами секретной организации наемников. Однако они нарушили одно из самых главных правил — влюбились друг в друга. Теперь за ними охотятся самые опасные наемники в мире. Кире и Дэвиду необходимо применить весь свой опыт, чтобы защитить себя и своего сына. Главные роли сыграли Омар Си и Керри Вашингтон. 18+

Ольга Воробьева