Вынесен приговор по делу о погоне в центре Ярославля

Кировский районный суд Ярославля признал виновным Андрея Музыченко в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

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Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что ночью 10 сентября 2023 года в полицию поступило сообщение о большом скоплении машин на улице Первомайской. Водитель одного из автомобилей без госномера, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отказался показывать инспекторам документы и попытался скрыться. В ходе погони полицейские стреляли по колесам. В момент задержания на площади Богоявления водитель наехал на сотрудника ДПС и ударил ногами другого полицейского.

Суд приговорил его к 2 годам 4 месяцам исправительной колонии общего режима.

«В связи с тем, что к моменту вынесения приговора время содержания осужденного под стражей и под домашним арестом поглощает назначенное наказание, суд постановил считать наказание полностью отбытым»,— добавили в пресс-службе.

В пользу двух сотрудников МВД взыскана моральная компенсация на общую сумму 300 тыс. руб.

Алла Чижова