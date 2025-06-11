В Анапе изъяли 6 т рыбы без маркировки
Оперативники ОМВД России по Анапе изъяли 6 т камбалы, калкана и катрана без маркировки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Полицейские провели обыск в доме 60-летнего предпринимателя. Рыбу и запрещенные снасти нашли в ангаре жителя Анапы.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере). Бизнесмену грозит до шести лет лишения свободы.