В Анапе изъяли 6 т рыбы без маркировки

Оперативники ОМВД России по Анапе изъяли 6 т камбалы, калкана и катрана без маркировки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Полицейские провели обыск в доме 60-летнего предпринимателя. Рыбу и запрещенные снасти нашли в ангаре жителя Анапы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере). Бизнесмену грозит до шести лет лишения свободы.

Алина Зорина