Ростовский дорожный подрядчик получил контракты на 2,7 млрд рублей

Ростовская дорожная компания «Т-Транс» с начала 2025 года заключила семь государственных контрактов в Адыгее, Волгоградской и Астраханской областях на общую сумму около 2,7 млрд руб. Данные опубликованы на портале госзакупок.

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Согласно опубликованной информации, крупнейшим региональным заказчиком стал Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Подрядчик выполнит реконструкцию дорог и мостов на 1,4 млрд руб. по пяти заключенным контрактам.

Управление федеральных автодорог «Черноморье» поручило «Т-Трансу» восстановление трассы А-160 «Майкоп — Бжедугхабль — Адыгейск — Усть-Лабинск — Кореновск». Работы охватят участок с 112-го по 132-й км протяженностью почти 21 км. Стоимость проекта составляет 745 млн руб.

«Астраханьавтодор» заказал ремонт 12-километрового отрезка магистрали «Волгоград — Астрахань» в Ахтубинском районе за 532 млн руб. Подрядчик обновит участок с 144-го по 156-й км, указано в публикации на сайте госзакупок.

Всего, с января 2025 года «Т-Транс» получила 21 государственный заказ на 10,5 млрд руб. Основным партнером остается министерство транспорта Ростовской области, с которым заключено 11 договоров на 6,4 млрд руб. На долю компании приходится 27,5% от общего количества соглашений донского ведомства.

По информации «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка «Т-Транс» увеличилась на 25,7% и достигла почти 19 млрд руб. Прибыль организации выросла на 32% до 1,46 млрд руб.

Валентина Любашенко