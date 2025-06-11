В Неклиновском районе отремонтировали дороги после вмешательства прокуратуры
В селе Покровском Неклиновского района Ростовской области после вмешательства прокуратуры местные власти отремонтировали дороги. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Во время проверки сотрудники надзорного органа установили, что на ряд дорог в районном центре покрылся ямами и выбоинами. Это могло привести к серьезным ДТП. «Однако чиновниками меры к устранению нарушений не принимались»,— рассказали в ведомстве.
В итоге главе муниципалитета было выдано представление. А виновное лицо оштрафовано по статье «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог». Дорожное покрытие восстановлено.