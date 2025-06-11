В Неклиновском районе отремонтировали дороги после вмешательства прокуратуры

В селе Покровском Неклиновского района Ростовской области после вмешательства прокуратуры местные власти отремонтировали дороги. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Во время проверки сотрудники надзорного органа установили, что на ряд дорог в районном центре покрылся ямами и выбоинами. Это могло привести к серьезным ДТП. «Однако чиновниками меры к устранению нарушений не принимались»,— рассказали в ведомстве.

В итоге главе муниципалитета было выдано представление. А виновное лицо оштрафовано по статье «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог». Дорожное покрытие восстановлено.

Наталья Белоштейн