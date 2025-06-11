Saab и немецкая оборонная компания Helsing испытали истребитель, управляемый ИИ

11 июня шведская компания Saab и германский оборонный стартап Helsing сообщили об успешных испытаниях истребителя Saab JAS 39 Gripen E. Истребитель пилотировал искусственный интеллект (ИИ) Centaur AI. Компании провели три испытательных полета в период с 28 мая по 3 июня. Полетам предшествовало несколько месяцев обучения Centaur AI в виртуальной реальности.

Это первый случай испытания ИИ с реальным истребителем, а не на специальном тренировочном самолете, а также первый — в условиях тренировочных боевых действий за пределами прямой видимости. Сообщается, что в ходе испытаний компании хотели проверить, кто эффективнее выполнит различные боевые задачи — ИИ или человек, «однако пока не пришли к определенному выводу».

Яна Рождественская