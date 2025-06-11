В Казани в 2025 году произошло 70 ДТП, в которых погибли 5 мотоциклистов

В 2025 году в Казани произошло 70 ДТП с участием мотоциклистов, в которых погибло 5 человек. Об этом сообщил замначальника Управления Госавтоинспекции МВД по Татарстану Айрат Самигуллин.

Еще 19 человек получили травмы в ДТП с мототранспортом. Айрат Самигуллин отметил, что за аналогичный период 2024 года в Казани не было ни одного смертельного случая среди водителей мотоциклов.

В пресс-службе Республиканской клинической больницы рассказали, что с начала года в учреждение поступило 50 человек с травмами после катания на электросамокатах и мотоциклах.

Диана Соловьёва