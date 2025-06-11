В «Мусульманской» колбасе «Сочинского мясокомбината» выявили ДНК свинины

Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции трех российских производителей, в том числе АО «Сочинский мясокомбинат». Причиной стали выявленные нарушения, касающиеся использования сырья, не указанного в маркировке, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В вареной колбасе из мяса птицы «Молочная Мусульманская», произведенной «Сочинским мясокомбинатом» и реализуемой в магазинах сети «Маяк» в Северной Осетии-Алании, специалисты Россельхознадзора обнаружили наличие ДНК свиньи. Эксперты поясняют, что использование незаявленного сырья может быть связано с попытками удешевить производство, а также с использованием сырья неизвестного происхождения. Такой подход повышает риск применения просроченной или нелегально приобретенной продукции, произведенной с нарушениями технологических норм.

Аналогичные нарушения зафиксированы и у других российских производителей. В Москве в колбасном изделии «Мусульманская» от ОАО «Царицыно» также выявлено наличие ДНК свиньи, не указанного в составе. В Саратовской области в вареной колбасе «Докторская» от ООО Комбинат «Дубки», продававшейся в дискаунтере сети «Светофор» в Краснодарском крае, специалисты нашли незаявленный растительный компонент — каррагинан, используемый в производстве как загуститель или стабилизатор.

Специалисты Россельхознадзора подчеркнули, что наличие в продуктах компонентов, не указанных на маркировке, противоречит требованиям технических регламентов. В случае повторного выявления подобных несоответствий, экспорт продукции недобросовестных производителей будет приостановлен.

Мария Удовик