Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ставрополье направило 100 млн рублей на агроклассы

Ставропольский край запустил проект «Кадры в АПК», направленный на профессиональную ориентацию школьников в аграрные специальности. На реализацию инициативы направлено около 100 млн руб., сообщил министр сельского хозяйства региона Сергей Измалков.

Планируется создать 61 агротехнологический класс во всех округах края.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Кадровый дефицит в сельском хозяйстве — это серьезная проблема, которую можно решить только комплексным подходом»,— отметил глава ведомства.

Проект стартовал в 2025 году и призван привлечь молодежь к работе в агропромышленном комплексе региона.

Николай Аксенов

Новости компаний Все