Ставрополье направило 100 млн рублей на агроклассы

Ставропольский край запустил проект «Кадры в АПК», направленный на профессиональную ориентацию школьников в аграрные специальности. На реализацию инициативы направлено около 100 млн руб., сообщил министр сельского хозяйства региона Сергей Измалков.

Планируется создать 61 агротехнологический класс во всех округах края.

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«Кадровый дефицит в сельском хозяйстве — это серьезная проблема, которую можно решить только комплексным подходом»,— отметил глава ведомства.

Проект стартовал в 2025 году и призван привлечь молодежь к работе в агропромышленном комплексе региона.

Николай Аксенов