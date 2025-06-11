Ставрополье направило 100 млн рублей на агроклассы
Ставропольский край запустил проект «Кадры в АПК», направленный на профессиональную ориентацию школьников в аграрные специальности. На реализацию инициативы направлено около 100 млн руб., сообщил министр сельского хозяйства региона Сергей Измалков.
Планируется создать 61 агротехнологический класс во всех округах края.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«Кадровый дефицит в сельском хозяйстве — это серьезная проблема, которую можно решить только комплексным подходом»,— отметил глава ведомства.
Проект стартовал в 2025 году и призван привлечь молодежь к работе в агропромышленном комплексе региона.