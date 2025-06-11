Мать и дочь из Севастополя обвиняются в государственной измене

Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 42-летней местной жительницы и ее 24-летней дочери. Обе женщины обвиняются в государственной измене, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации следствия, молодая девушка согласилась за вознаграждение сотрудничать с украинскими представителями. К этому делу она также привлекла свою мать. В сентябре 2023 года она передала сделанные матерью фотографии объектов Вооруженных сил РФ в распоряжение подконтрольного ГУР МОУ канала в мессенджере.

Их деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Черноморскому флоту. Уголовное дело направлено в суд.

Алина Зорина