Энергетики вновь поддержали акцию «Вода России»

В канун Всемирного дня охраны окружающей среды, который отмечается 5 июня, по всей стране проводится Всероссийская экологическая акция «Вода России». ООО «Башкирэнерго» никогда не остается в стороне. И в этом году сетевики из всех уголков Башкирии приняли в ней активное участие. В частности, сотрудники ИАП Башкирэнерго, Уфимских городских, Центральных электрических сетей и ПО «ИТиС» вместе с представителями других организаций и ведомств очистили от мусора 3 км береговой линии озера Теплого, расположенного в микрорайоне Инорс г. Уфы.

Фото: ООО «Башкирэнерго»

В западной части республики ударно потрудились сотрудники Октябрьских электрических сетей. От мусора они очистили полтора километра береговой линии Шаранского водохранилища, расположенного на р. Сюнь.

На юго-востоке региона находится одна из природных жемчужин Башкирии – озеро Талкас. Неравнодушные сетевики Сибайских электрических сетей собрали около 3 кубометров мусора в его водоохранной зоне.

Силами Белебеевских электросетей от мусора был очищен противопожарный водоем с. Аксаково и его прибрежная полоса.

- Меня радует та ответственность, с которой энергетики наших предприятий участвуют в экологических акциях местного, республиканского и федерального уровней. Общая работа объединяет людей и, как бы это громко не звучало, формирует экологическую культуру. Минприроды России и администрация г. Уфы наградили ООО «Башкирэнерго» дипломами участника Всероссийской экологической акции «Вода России», - сказала начальник отдела экологической безопасности ООО «Башкирэнерго» Елена Филиппова.