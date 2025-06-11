В представительские расходы главы Башкирии включили встречи с участниками СВО

В Башкирии в представительские расходы главы региона и республиканского правительства включили организацию встреч с участниками СВО и членами их семей. Постановление, которое вносит дополнения в положение о представительских расходах, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации республики. Документ подписал глава Башкирии Радий Хабиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Башкирии Радий Хабиров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Глава Башкирии Радий Хабиров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Региональные чиновники также получили право оплачивать из бюджета номера в гостиницах и питание участников мероприятий, не состоящих в штате учреждений, переводчиков, сопровождающих лиц, технических работников, охраны, водителей, журналистов и других.

Наталья Балыкова