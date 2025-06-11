В Волгоградской области задержали сбежавшего из части контрактника

Сотрудники управления ФСБ во Волгоградской области задержали контрактника, который сбежал из войсковой части. У мужчины изъяли около 400 граммов синтетического наркотика, который он планировал сбыть на территории региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Задержан военнослужащий, самовольно оставивший войсковую часть и причастный к незаконному обороту наркотических средств в крупном размере с целью бесконтактного сбыта»,— сообщила пресс-служба ФСБ (цитата по «РИА Новости»).

В сообщении спецслужбы указано, что задержанный был судим за кражу. Контракт с Минобороны он подписал в 2024 году во время нахождения под стражей. Место службы он покинул в мае 2025-го. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о самовольном оставлении части и сбыте наркотиков.