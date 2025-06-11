В Эстонии переименовали единственный русскоязычный театр

Русский театр в Таллине переименовали в Театр Сюдалинна, сообщила его директор Анне-Ли-Пяйв. Это единственный театр в Эстонии, в котором играют на русском языке. Решение о переименовании уже утвердил совет театра, приказ должен подписать министр культуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Русский театр в Таллине

Фото: ©Бурмистрова Ирина / Фотобанк Лори Русский театр в Таллине

Фото: ©Бурмистрова Ирина / Фотобанк Лори

«Это решение внутреннее, оно стратегическое и, безусловно, продиктовано внешними обстоятельствами. Если для одной части общества неприемлемо переименование театра, то для других, наоборот, название "Русский театр" вызывает отторжение»,— сказала госпожа Пяйв (цитата по ERR).

По словам директора, в театре продолжат играть спектакли на русском языке и ставить русскую классику. Она рассказала, что в новом сезоне в Театре Сюдалинна состоится премьера постановки по пьесе Ивана Тургенева «Отцы и дети». Госпожа Пяйв уточнила, что переименование театра не имеет отношения к «отмене» русской культуры.

Екатерина Отрашкевич