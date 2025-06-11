Уволенные топ-менеджеры обошлись европейским банкам в €1,1 млрд

Крупнейшие европейские банки потратили более €1,1 млрд на выходные пособия при сокращении руководящего состава с 2018 года. Об этом пишет Financial Times (FT), которая проанализировала регуляторные документы и счета компаний.

В общей сложности эта сумма была выплачена примерно 2,1 тыс. банкиров, то есть средний размер выходного пособия топ-менеджеров составил около €540 тыс. Как отмечает FT, такие значительные выплаты подчеркивают масштабность реструктуризаций, которые многие европейские банки проводили в последние годы.

Только Deutsche Bank, HSBC и Santander совокупно потратили на такие выплаты почти €850 млн в период с 2018 по 2024 год. Еще четыре банка — Societe Generale, BNP Paribas, Barclays и UBS — потратили на выходные пособия €275 млн. Самыми значительными были выходные пособия для топ-менеджеров испанского Santander — в среднем €780 тыс., за ним идут французский SocGen (€737 тыс.) и британский HSBC (€678 тыс.). Крупнейшая выплата в размере €11,2 млн приходится на Santander, Deutsche Bank также дважды выплачивал выходные пособия в €11 млн.

Яна Рождественская