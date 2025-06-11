Татьяна Смирнова вновь стала главой Рыбинского округа
Главой Рыбинского муниципального округа вновь избрана Татьяна Смирнова. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в правительстве региона.
Фото: Страница Татьяны Смирновой ВКонтакте
За ее кандидатуру проголосовали депутаты муниципального совета. Выборы новых глав муниципальных округов проходят в связи с реформой местного самоуправления, которая ликвидировала уровень поселений.
Татьяна Смирнова возглавила Рыбинский район в 2015 году, до этого работала начальником управления образования района, директором школы и учителем, в советское время также занималась комсомольской и партийной работой.