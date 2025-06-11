В Оренбуржье начнут штрафовать приюты и СНТ за отказ регистрировать собак с 1 марта 2026 года

С 1 марта 2026 года наказание за отказ от регистрации собак будут нести не только граждане, а также юридические лица, которые содержат собак. Соответствующие изменения внесли депутаты в региональное законодательство, сообщает Законодательное собрание Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Закон обязывает всех владельцев, включая граждан и юридические лица, регистрировать собак в государственном бюджетном учреждении ветеринарии области. предусмотрены и новые штрафы за нарушения: для должностных лиц — от 5 до 10 тыс. руб., для юрлиц — от 10 до 20 тыс. руб.

По словам председателя комитета ЗС по аграрно-промышленному комплексу Андрея Стрепкова, отловленных безнадзорных собак из пунктов временного содержания забирают новые владельцы, юридические лица. Затем они передают собак в «добрые руки», и животные вновь оказываются на улице. Владельцы игнорируют обязанность по регистрации и содержанию питомцев, что подтверждается жалобами в прокуратуру области.

«На территориях СНТ, в гаражно-строительных кооперативах, где собак используют для охраны, животные также должны быть зарегистрированы. Между тем, по жалобам, поступающим в органы власти, собаки перемещаются без присмотра. К примеру, в строительной организации на Беляевской пять собак используются для охраны закрытой территории ночью, а днем животные находятся на самовыгуле, бегают по территории жилого микрорайона. Привлечь к ответственности виновных не смогли, так как собаки не зарегистрированы, да и ответственности в отношении юрлиц не было», — сообщает Андрей Стрепков.

Руфия Кутляева