«Молот» подписал контракт с трехкратным обладателем Кубка Петрова

Состав пермского «Молота» пополнил 36-летний нападающий Виталий Каменев. Об этом сообщает пресс-служба пермского хоккейного клуба. Игрок три раза становился обладателем главного трофея ВХЛ — Кубка Петрова в составе нижнекамского «Тороса». Хоккеисту 36 лет, и он первым из игроков лиги преодолел отметку в 800 сыгранных матчей.

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Большую часть карьеры Виталий Каменев провел за команды системы «Салавата Юлаева», играя за нижнекамский «Торос», тюменский «Рубин» и альметьевский «Нефтяник».

Напомним, что ранее состав «Молота» уже пополнили нападающие — 31-летний Валерий Поляков и 20-летний Егор Колесников, а также 28-летний защитник Николай Аверин.