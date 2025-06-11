В Ростовской области к купальному сезону подготовили 60 матросов-спасателей

В Ростовской области завершилась подготовка около 60 матросов-спасателей к купальному сезону 2025 года. Они будут дежурить на ста официальных пляжах региона. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

Часть обученных спасателей — новички, другие уже имели опыт работы и прошли переподготовку. Курс включал теоретические занятия и практические упражнения: использование конца Александрова, спасательного круга, оказание первой помощи пострадавшим, говорится в сообщении.

Согласно информации, экзамен для будущих матросов-спасателей состоял из нескольких этапов. Кандидаты демонстрировали навыки управления маломерным судном и сдавали устную часть. Подготовка к испытаниям заняла несколько месяцев.

После обучения спасатели владеют 11-ю нормами оказания медицинской помощи, включая —знания об остановке сердца и дыхания, обморожении, различных видах переломов и вывихов. Эти навыки критически важны в первый, так называемый «золотой час» после получения травмы, когда своевременная помощь может предотвратить тяжелые последствия для пострадавшего, уточнили в пресс-службе регионального МЧС.

Успешно сдавшие экзамены получили свидетельства о профессиональном обучении, которые позволят им работать дежурными спасателями в купальный сезон. Помимо дежурства на оборудованных пляжах, спасатели будут проводить рейды по несанкционированным местам отдыха у воды и вести разъяснительную работу с отдыхающими.