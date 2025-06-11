Колокольцев: «не приносящие пользу» мигранты должны покинуть Россию

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что в России «на улице и в жилом секторе не должно быть нелегально пребывающих мигрантов». По мнению министра, страну должны покинуть те иностранные граждане, чье пребывание становится необоснованным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Колокольцев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Колокольцев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Кто утратил работу, отчислен из вуза, не прошел дактилоскопию, не обучается языку,— перечислил глава ведомства (цитата по Telegram-каналу официального представителя МВД Ирины Волк),— и не приносит пользы для российского общества».

Министр также подчеркнул, что следует устранить скопления приезжих в миграционных подразделениях, так как это «наглядно свидетельствуют о недостатках в организации приема» и вызывает негативную реакцию местных жителей.

Екатерина Отрашкевич