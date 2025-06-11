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Коммерсантъ FM
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Колокольцев: «не приносящие пользу» мигранты должны покинуть Россию

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что в России «на улице и в жилом секторе не должно быть нелегально пребывающих мигрантов». По мнению министра, страну должны покинуть те иностранные граждане, чье пребывание становится необоснованным.

Владимир Колокольцев

Владимир Колокольцев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Колокольцев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Кто утратил работу, отчислен из вуза, не прошел дактилоскопию, не обучается языку,— перечислил глава ведомства (цитата по Telegram-каналу официального представителя МВД Ирины Волк),— и не приносит пользы для российского общества».

Министр также подчеркнул, что следует устранить скопления приезжих в миграционных подразделениях, так как это «наглядно свидетельствуют о недостатках в организации приема» и вызывает негативную реакцию местных жителей.

Екатерина Отрашкевич

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