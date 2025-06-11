На выборах губернатора Ростовской области применят электронное голосование

Дистанционное электронное голосование будет применяться на выборах в Ростовской области в сентябре 2025 года. Об этом сообщили в Избирательной комиссии региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

С помощью системы избиратели смогут проголосовать на выборах губернатора Ростовской области, на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Ростовской области по Орловскому одномандатному избирательному округу № 13, а также на выборах депутатов в муниципалитетах.

Для участия в электронном голосовании необходимо подать заявку на «Госуслугах» с 28 июля по 8 сентября.

Константин Соловьев