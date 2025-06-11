На открытии фестиваля «Город встреч» выступит Ева Польна

Хедлайнером открытия фестиваля «Город встреч» в Перми станет певица Ева Польна. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края. Исполнительница выступит 28 июня в 21:00 на набережной у Речного вокзала. «Шоу-открытие будет акцентировано на Каме — символе уникальной природы»,— подчеркнули организаторы.

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Режиссером-постановщиком открытия «Города встреч» станет основатель балета Street Jazz Сергей Мандрик. Господин Мандрик выступал постановщиком шоу «Фабрики звезд», церемоний музыкальных премий, номеров «Евровидения» и других проектов.

Летний фестиваль «Город встреч» проводится в Перми с 2023 года. В рамках фестиваля на городской эспланаде проходят фестивали, посвященные разным видам искусства, а также концерты и другие тематические мероприятия. В этом году летний фестиваль станет флагманским событием программы «Пермь — Молодежная столица России».