Фонд ТОЧНО ДОБРО построил в Майкопе спортивную и игровую площадки

Благотворительный фонд ТОЧНО ДОБРО(основатель – Николай Амосов)организовал для жителей Республики Адыгея большой семейный праздник.

Фото: пресс-служба ООО Группа Компаний ТОЧНО

Мероприятие провели в честь завершения строительства спортивной и игровой площадок в хуторе Пролетарский в Майкопском районе. Сумма инвестиций в проект составила более 12 миллионов рублей.

В рамках благотворительного проекта на территории Дома культуры имени Закарьяна реконструировали игровую локацию и построили спортивную зону.

Детскую площадку оборудовали новыми горками и качелями, а также оснастили современным резиновым покрытием. В воркаут-зоне установили спортивный инвентарь для детей и взрослых, а также 8сертифицированных тренажеров, в том числе специализированные – для людей с ограниченными возможностями. Для удобства на оборудовании разместили QR-код со ссылкой на видеоинструкцию.

На территории площадок дополнительно провели работы по озеленению, а также организовали больше мест для отдыха. Обновленное пространство стало более комфортным, современным и безопасным.

«У людей должно быть много возможностей для отдыха и развития. Особенно у детей: чем больше мест, где они могут расти и совершенствоваться, тем сильнее телом и духом вырастет молодое поколение. Рад, что теперь и у жителей хутора Пролетарского появилась такая площадка, где они будут развиваться и заниматься спортом на одном из лучших оборудований страны», – отметил основатель фонда ТОЧНО ДОБРО Николай Амосов.

Фото: пресс-служба ООО Группа Компаний ТОЧНО

На празднике в честь открытия площадок фонд ТОЧНО ДОБРО подготовил для жителей Республики Адыгея развлекательную программу с выступлениями артистов, играми и спортивной тренировкой от опытного тренера. Детей фонд наградил брендированными подарками.

Напомним, ранее в рамках благотворительных программ фонд ТОЧНО ДОБРО построил в Комсомольском микрорайоне Краснодара первую инклюзивную площадку в ЮФО и передал ее в пользование городу, реконструировал спортивную площадку в парке «Солнечный остров» и построил новые игровые площадки в кубанской столице.

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