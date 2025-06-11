Слово поставщикам и рабочим

В Кировском райсуде Уфы вчера продолжились слушания о хищениях в АО «Башкиравтодор». На скамье подсудимых — гендиректор компании Ильдар Юланов, главный инженер ООО «Баштранслогистик» Ринат Мардисламов и экс-гендиректор и владелец ООО «Киви» Ирек Шарипов. На заседании участники процесса заслушали свидетельства Олега Макаренко, владельца ООО «Аквамак-процессинг», одного из основных поставщиков нефтепродуктов для нужд «Башкиравтодора».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор «Башкиравтодора» Ильдар Юланов

Фото: Ксения Федорова Гендиректор «Башкиравтодора» Ильдар Юланов

Фото: Ксения Федорова

Гендиректор «Башкиравтодора» Ильдар Юланов, главный инженер ООО «Баштранслогистик» Ринат Мардисламов, а также экс-владелец и экс-гендиректор ООО «Киви» Ирек Шарипов обвиняются в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ранее в числе подсудимых был заместитель гендиректора «Киви» Ришат Самматов, признавший вину и приговоренный в ноябре 2024 года к четырем годам колонии общего режима (определением Верховного суда Башкирии от 16 января 2025 года в срок были зачтены полтора месяца запрета определенных действий).

Как ранее не раз сообщал «Ъ», в 2021 и 2022 году «Башкиравтодор», будучи генподрядчиком реконструкции трассы Бирск — Тастуба — Сатка и уфимской улицы Пугачева, заключил с «Киви» ряд договоров на перевозку строительных материалов. По версии следствия, в реальности субподрядчик обязательства не выполнял, что не помешало «Башкиравтодору» перечислить «Киви» по подложным товарно-транспортным накладным и путевым листам около 152,8 млн руб., полученных из бюджета.

Кроме того, Ирек Шарипов обвиняется в легализации похищенных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Ему же вменяют дачу 5 млн руб. взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) экс-министру транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александру Клебанову, который за эту сумму обещал содействовать «Киви» в первоочередном получении платежей от «Башкиравтодора». В отношении главы минтранса расследовалось дело о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), однако в апреле оно было прекращено в связи с кончиной обвиняемого.

Ринат Мардисламов, который, по мнению правоохранителей, в мошеннической схеме отвечал за подготовку подложных документов, признал вину в начале процесса (в ноябре 2024 года).

Ильдар Юланов признался в хищении 1,2 млн руб.

На вчерашнем судебном заседании Федор Никифоров, замначальника отдела по противодействию коррупции прокуратуры Башкирии, зачитал показания Олега Макаренко (находится под домашним арестом, обвиняется в посредничестве во взяточничестве в рамках дела о коррупции в Уфимском государственном нефтяном техническом университете).

Свидетельства господина Макаренко сходны с позицией, выраженной год назад в заявлении о возбуждении уголовного дела в отношении Ильдара Юланова и бывшего министра транспорта Башкирии Александра Клебанова (скончался в марте) за якобы имевшее место хищение средств «Аквамак-процессинга» (см. «Ъ» от 17 июня 2024 года).

Как следует из озвученного прокурором протокола допроса, с 2021-го по 2023 год «Башкиравтодор» заказывал у «Аквамак-процессинга» дизельное топливо, дорожный битум и транспортировку нефтепродуктов. В конце концов крупнейшая дорожно-строительная компания республики задолжала фирме Олега Макаренко более 446 млн руб. (сумма подтверждена арбитражным судом Башкирии, включившего долг в реестр требований в рамках дела о банкротстве «Башкиравтодора»).

Обещания главы минтранса погасить задолженность до 1 марта 2024 года, по словам допрошенного, картину не изменили — деньги от «Башкиравтодора» «Аквамак-процессингу» не поступали с декабря 2023 года. В то же время, утверждал Олег Макаренко, должник продолжал рассчитываться с другими контрагентами.

О взаимоотношениях Александра Клебанова с Иреком Шариповым и Ришатом Самматовым господин Макаренко не знал, хоть и слышал от делового партнера о приоритете «Киви» перед остальными поставщиками в получении выплат по долгам «Башкиравтодора», следует из его показаний.

Остальные вчерашние свидетельства, а именно протоколы опроса пятерых сотрудников, работавших водителями в «Киви» и «Баштранслогистик», по сути, опровергают информацию, представленную в путевых листах. В частности, следует из протоколов, ни один из пятерых допрошенных не участвовал в реконструкции улицы Пугачева, хотя платежные документы содержат сведения об их работе на объекте, прикрепленной за ними технике и маршрутах перевозки строительных материалов.

Следующее заседание по делу назначено на 16 июля. На нем гособвинение должно зачитать показания Александра Клебанова (в том числе, протоколы очных ставок).

Идэль Гумеров