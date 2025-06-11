Мединский: с обложки учебников по Всемирной истории уберут фреску ООН

Помощник президента Владимир Мединский сообщил о планах изменить обложки учебников по истории для 11-х классов по Всемирной истории. На них изобразят кадры стыковки космических кораблей СССР и США, а также хоккейный матч сборной СССР и сборной НХЛ в Канаде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы хотим показать наш подход, образец к сотрудничеству разных систем и государств, которые являются мировыми конкурентами. Как должна строиться конкуренция и сотрудничество»,— пояснил господин Мединский, выступая на III Международном форуме министров образования «Формируя будущее» в Казани (цитата по ТАСС).

Картинка стыковки космических кораблей послужит образцом сотрудничества, хоккейный матч — образцом соперничества, добавил он. Обновленные обложки будут готовы уже осенью.

С 1 сентября 2023 года старшеклассники изучают историю по четырем единым учебникам — «История России» (10-й класс), «Всемирная история» (10-й класс), «История России» (11-й класс) и «Всемирная история» (11-й класс). На обложке последнего из них изображена фреска со здания ООН.

Полина Мотызлевская