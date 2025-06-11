Новые мусорные контейнеры появятся в 11 муниципалитетах Ростовской области

В 11 муниципалитетах Ростовской области появится около трех тысяч новых контейнеров для сбора мусора. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как накануне писал «Ъ-Ростов», на закупку контейнеров выделят порядка 48 млн руб. Дополнительные баки появятся в Батайске, Азове, Багаевском, Кашарском, Красносулинском районах. В ближайшее время также появятся 75 площадок появятся в Заветинском, Веселовском, Усть-Донецком, Морозовском и Кагальницком районах, а также в Ростове-на-Дону. Уточняется, что планируют реконструировать 135 существующих площадок твердых бытовых отходов.

Константин Соловьев