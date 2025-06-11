ФСБ: агент Украины готовил взрыв автомобиля участника СВО в Новгородской области

Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании гражданина Украины, который подозревается в подготовке теракта в Новгородской области. По версии ведомства, мужчина планировал подорвать автомобиль, принадлежащий участнику СВО и общественному деятелю.

Согласно материалам дела, ранее подозреваемый устроил поджоги двух автомобилей с символикой СВО. Также ФСБ подозревает задержанного в сборе информации об объектах критической инфраструктуры, сотрудниках оборонных предприятий и руководителях волонтерских организаций региона. Он действовал по указанию спецслужб Украины, с которыми самостоятельно связался в Telegram, добавили в ведомстве.

Как следует из представленной ФСБ видеозаписи, фигуранта дела задержали в момент, когда он изымал взрывное устройство из тайника в Великом Новгороде.

Следственный отдел УФСБ по Новгородской области возбудил уголовное дело о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30 УК РФ, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) и незаконном хранении взрывчатых веществ (п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ). По данным статьям подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы. Помимо этого решается вопрос о возбуждении уголовного дела о диверсии и оказании помощи противнику РФ.