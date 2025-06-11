В Ярославской области упростили схему выплат многодетным семьям

В Ярославской области упростили порядок получения единовременной выплаты вместо бесплатного земельного участка для многодетных семей. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Чижова / Коммерсантъ-Ярославль Фото: Алла Чижова / Коммерсантъ-Ярославль

«Теперь семья представляет кредитный договор на покупку или строительство жилого помещения без положения о том, что выплата идет в счет первоначального взноса ипотеки или уплаты процентов по такому займу. Также необходимо приложить справку из банка об остатке долга и процентах, в которой будут указаны номера кредитного договора и ссудного счета. В остальном заявление и пакет документов остаются прежними»,— рассказал замминистра труда и социальной поддержки населения региона Алексей Шабалин.

Выплату могут получить только многодетные семьи, нуждающиеся в жилых помещениях и стоящие на учете в качестве имеющих право на получение бесплатного участка. Выплаты предоставляет «Единый центр социальных выплат Ярославской области». Максимальный размер составляет 157 тыс. руб. Деньги можно направить на покупку жилья или земельного участка, на первоначальный взнос или погашение кредита. Вся приобретаемая недвижимость должна находиться в Ярославской области.

Решение о предоставлении выплаты или отказе «Единый центр» принимает в течение 15 рабочих дней после подачи соответствующего заявления, в случае предоставления деньги приходят на карту в течение 5 дней после принятия решения.

Алла Чижова