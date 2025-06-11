Гладков назвал число атак на Белгородскую область в 2024 году

Белгородская область в 2024 году подверглась обстрелам более 5 тыс. раз, атакам украинских беспилотников — 10 тыс. раз. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в рамках ежегодного отчета перед депутатами. Прямая трансляция шла на его странице в VK.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гладков

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Вячеслав Гладков

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Губернатор рассказал, что за год в Белгороде были разрушены или повреждены более 15 тыс. домов и квартир. Сумма ущерба не приводится. При этом всего в регионе за год восстановили 28 тыс. квартир и домов, это потребовало выделения из бюджета 1,7 млрд руб. Господин Гладков добавил, что выплаты за поврежденные автомобили получили более 12 тыс. местных жителей.

С начала боевых действий на Украине, по словам губернатора, ВСУ атаковали регион более 23 тыс. раз. Погибли 280 человек, около 1,8 тыс. пострадали.

Екатерина Отрашкевич