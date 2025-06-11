Сбежавший в Ростовской области кенгуру вернулся в парк «Малинки»
В Ростовской области завершилась операция по возвращению сбежавшего кенгуру Сиднея. Об этом сообщает пресс-служба парка «Малинки».
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
В настоящее время Сидней находится под наблюдением специалистов на карантине.
«Особенно важно отметить, что во время всей операции с животным обращались максимально бережно и внимательно — никаких стрессов и волнений, чтобы Сидней чувствовал себя комфортно после того, как провел более суток за пределами своего вольера», — говорится в сообщении.