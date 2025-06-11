В Ставропольском крае ликвидировали долги по зарплате на 5,4 млн

В Минеральных Водах директор текстильного предприятия погасила долги по заработной плате перед 73 сотрудниками на сумму свыше 5,4 млн руб. после вмешательства следователей СКР. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Руководитель предприятия по производству текстильной продукции не выплачивала зарплату работникам с января 2024 года по март 2025 года. Для возмещения ущерба следствие наложило арест на имущество директора предприятия.

По уголовному делу о невыплате заработной платы, возбужденному по части 2 статьи 145 УК РФ, принято окончательное процессуальное решение.

Николай Аксенов