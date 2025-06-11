Ветеранам боевых действий разрешили вступать в жилищные кооперативы

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о расширении числа категорий граждан, которые могут вступать в жилищно-строительные кооперативы. В перечень включили ветеранов боевых действий на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Участники специальной военной операции, имеющие статус ветеранов боевых действий, а также участники отражения вооруженного вторжения формирований Украины в приграничные российские регионы получили право становиться участниками жилищно-строительных кооперативов (ЖСК)»,— говорится в сообщении на сайте правительства.

Согласно действующим правилам, помимо ветеранов боевых действий в жилищные кооперативы могут вступать еще 11 категорий граждан. В их числе многодетные семьи, сотрудники Росгвардии и федеральных образовательных организаций. Вступление в ЖСК дает возможность приобрести жилье в рассрочку, без ипотеки.