Школу Екатериновского района обязали устранить выявленные прокуратурой нарушения

Прокуратура Екатериновского района Саратовской области обнаружила ряд нарушений законодательства в МОУ СОШ № 1 р.п. Екатериновка. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокурата выяснила, что в указанном образовательном учреждении частично нет периметрального ограждения. Также на прилегающей к школе территории не нашли систему наружного освещения.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство обратилось в суд с иском. Суд удовлетворил требования и обязал образовательное учреждение устранить нарушения.

Павел Фролов