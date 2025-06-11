Бастрыкин поручил узнать, кто избил ребенка в Ярославле

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз 11-летнему мальчику в Ярославле и его избиения. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В центр обратилась жительница Ярославля и сообщила о совершении противоправных действий в отношении ее 11-летнего сына, страдающего заболеванием.

«На протяжении длительного времени местная жительница неоднократно высказывала оскорбления и угрозы в адрес мальчика. Кроме того, в мае текущего года фигурантка и ее знакомый, используя малозначительный повод, избили ребенка, в результате чего он получил травму»,— говорится в сообщении СКР.

Мальчику оказали медицинскую помощь. Вместе к тем до настоящего времени виновные к ответственности не привлечены. Помимо возбуждения дела, господин Бастрыкин поручил руководителю ярославского СК доложить об установленных обстоятельствах.

Алла Чижова