В Ульяновске задержаны четверо участников группировки «УЗТС»

Силовики задержали в Железнодорожном районе Ульяновска четырех участников группировки «УЗТС». Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«По ходатайству следователя им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,— говорится в сообщении.

По версии следствия, в октябре 2023 года задержанные обманом заманили потерпевшего в подъезд дома на улице Кольцевой, напали на него, избили и заставили передать им 100 тыс. руб. В настоящее время следствие устанавливает другие преступления группировки. Тех, у кого есть информация по этому вопросу, просят обратиться в следственное управление по телефону: 8 (8422) 41-23-55.

Деятельность группировки «УЗТС» была пресечена в Ульяновске в феврале 2025 года. Часть ее членов задержали. По версии следствия, подозреваемые организовали ячейку организации «АУЕ» (признана экстремистской и запрещена в РФ). В отношении них было возбуждено уголовное дело о создании и участии в экстремистской организации (ч. ч. 1 и 2 ст. 282.2 УК РФ).

Георгий Портнов