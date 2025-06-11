Владимир Путин открыл по видеосвязи новую поликлинику в столице КБР

В Нальчике начала работу новая поликлиника, способная обслуживать 84 тыс. человек. Президент России Владимир Путин открыл медицинское учреждение по видеосвязи, сообщает пресс-служба главы КБР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы КБР Фото: пресс-служба главы КБР

Это теперь самое большое медучреждение республики по оказанию первичной помощи взрослому населению.

Новое здание построили взамен старой постройки 1938 года. Площадь увеличилась с 3,5 до 9 тыс. кв. м. «Проект реализован с учетом современной модели медорганизаций и бережливых технологий»,— сообщил главе государства исполняющий обязанности главного врача поликлиники Заурбек Батыров.

В медучреждении появились новые отделения: женская консультация с диагностической базой, отделение медицинской профилактики и реабилитации, центр амбулаторной и онкологической помощи. Развернуты два операционных зала и дневной стационар на 30 коек.

Особенностью поликлиники стал амбулаторный центр эндоскопической диагностики — самый современный на Северном Кавказе. Его мощность составляет более 20 тыс. исследований в год. Врачам помогают технологии на основе искусственного интеллекта.

Николай Аксенов