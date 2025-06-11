O2 открыл летний сезон

В ресторане О2 на крыше отеля The Carlton, Moscow открыли долгожданный теплый сезон. Игривое курортное настроение, ароматы прованских трав, фотозона в морском стиле немедленно окунули гостей во французскую атмосферу вечера. И только потрясающий вид на Красную площадь напоминал присутствующим, что они находятся в российской столице. Недавно возглавивший кухню ресторана шеф-повар Иван Марков представил тематическое меню с деликатесами французской кухни. Авторская интерпретация блюд обещала оставить после себя поистине неповторимое послевкусие. В фирменных барах проекта «Большое русское вино» от Simple Group гостям предлагались эксклюзивные вина российских терруаров, освежающие коктейли на основе джина и благородный ром. Посетители фотографировались не только на фоне панорамы самого сердца Москвы, но и в зоне pop-up Fiore Bags, где их сопровождали беллмены отеля, превращая каждый кадр в историю о безупречном стиле путешествий.

Нина Никифорова