Cуд вынес приговор медсестре, передавшей данные о смерти пациентов

Ленинский райсуд Перми назначил наказание медицинской сестре по приему вызовов Пермской станции скорой медицинской помощи. Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни с использованием своего служебного положения).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как установили следствие и суд, в 2024 году медсестра незаконно передавала данные об об умерших и их близких родственниках ритуальному агентству. Это позволило похоронщикам в числе первых приезжать по адресу, где умер человек, а также оказывать давление на его близких родственников, предлагая заключить договор именно с их агентством. За незаконную передачу сведений медсестра получила вознаграждение в размере 96 тыс. руб.

Приговором суда она признана виновной, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб. Кроме того, осужденная обязана возместить каждому из потерпевших, заявивших гражданский иск, моральный вред в размере по 100 тыс. руб. Директор ритуальной компании, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство, осужден по ч. 1 ст. 137 УК РФ к обязательным работам.