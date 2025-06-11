На Ставрополье защитили от вырубки 62 гектара лесов

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал распоряжение о создании особо охраняемой природной территории площадью 62,2 га для защиты ареалов произрастания тиса ягодного в станицах Бекешевской и Боргустанской Предгорного округа. Документ вступил в силу во вторник, 10 июня, сообщает пресс-служба администрации округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Предгорного МО Фото: Администрация Предгорного МО

Лесничества двух станиц объединены в единую заповедную зону. На охраняемой территории запрещена любая деятельность, которая может нанести вред уникальным природным комплексам.

Тис ягодный относится к древесным долгожителям — отдельные экземпляры этого вида достигают возраста две тысячи лет.

«На территории произрастания тиса ягодного с этого момента под строгим запретом любые действия, способные повредить природные экосистемы заповедной зоны. Это относится, в частности, к закладке садов, строительству объектов, использованию химических веществ, проведению геологоразведывательных работ, добыче полезных ископаемых, выжиганию травы, разведению костров, размещению отходов, актам вандализма в отношении указателей и предупреждающих знаков»,— подчеркнул глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

Тат Гаспарян