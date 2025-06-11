В Волгодонском районе нашли нарушения в хранении и обследовании зерна

Проверка Россельхознадзора, согласованная с прокуратурой, выявила ряд нарушений в хранении и обследования качества зерна на предприятии в Волгодонском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

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Уточняется, что специалисты установили три факта несоответствия свойств партии зерна по содержанию кислотного числа масла. Кроме того, проверка выявила нарушения при перевозке зерна - товаросопроводительные документы не обеспечивали его прослеживаемость.

Возбуждено дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем требований технического регламента О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту). Из сообщения ведомства следует, что после рассмотрения дел юридическое и должностное лицо привлекли к ответственности.

Константин Соловьев