За полгода 2025 года почти 157 тыс. жителей и гостей Казани оплатили проезд в наземном транспорте по геолокации и QR-коду. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2025 году 157 тыс. жителей Казани оплатили проезд по геолокации и QR-коду

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В 2025 году 157 тыс. жителей Казани оплатили проезд по геолокации и QR-коду

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Система оплаты по QR-коду была введена с 2022 года, а по геолокации — с ноября 2024 года. За это время местные жители скачали приложение «Казань транспорт» 178 тыс. раз.

Чтобы воспользоваться системой оплаты, нужно скачать приложение и включить геолокацию с Bluetooth. После посадки пассажира в транспорт программа сопоставляет его местоположение с местоположением троллейбуса. Если они совпадают, то пассажиру приходит подтверждение на оплату проезда.

Диана Соловьёва